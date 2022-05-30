ВОЙНА В Украине В МВД предложили сделать "платным" выезд мужчин за границу на время войны

2022-05-30 17:30

Для военнообязанных мужчин предлагают ввести страховой взнос для разрешения покидать страну во время военного положения.

МВД предлагает разрешить выезд мужчин во время военного положения, введя страховой взнос в 3-5 тысяч долларов. Такую инициативу озвучил советник главы МВД Виктор Андрусив в понедельник, 30 мая.

"Да, к сожалению, война на долго. И нам нужно будет мобилизовать не одну сотню тысяч солдат. Но вопрос выезда это не о запрете или разрешении. Это вопрос как выезжать. Я предлагаю внести страховой взнос, например, 3-5 тысяч долларов и свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае тотальный запрет вредит нам еще больше. Многие годы именно средства гастарбайтеров спасали нашу экономику, и сейчас это особенно важно", - говорит Андрусив.

Он привел пример в пользу разрешения на выезд.

"Знакомый до войны не успел подписать договор на поставку нашей продукции в Германию на несколько миллионов долларов. Уже 3 месяца он не может уехать и подписать договор, позволяющий ему спасти 300 рабочих мест. Поэтому еще раз вопрос не в запрете, а в подходе к регулированию выезда", - считает советник главы МВД.

Напомним, ранее сообщалось, что петиция к президенту Зеленскому об отмене запрета для мужчин призывного возраста выезжать за пределы Украины набрала необходимые 25 тысяч голосов. Она была обнародована 18 мая и необходимое количество подписей набрала за три дня.