Экономика Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, когда будет принято решение о введении эмбарго на нефть из рф

2022-05-31 09:34

Страны Евросоюза примут решение о введении эмбарго на российскую нефть на следующем саммите, считает канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Sky News.

"Более вероятно, что соглашение будет достигнуто на следующем саммите в июне", - заявил он.

При этом Шольц считает, что консенсус по нефтяному эмбарго будет достигнут в любом случае.

В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом саммита заявил, что лидеры ЕС могут договориться о шестом пакете санкций против России уже сегодня.

"Важно обсудить, как нам получить финальное соглашение по шестому пакету санкций. Я полностью уверен, что мы получим соглашение. Вчера и сегодня утром были встречи Coreper, мы всех подталкивали, чтобы получить соглашение сегодня. И я достаточно уверен, что у нас будет это соглашение", – сказал он.

Более того, Боррель "уверен", что соглашение поддержит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - главный противник эмбарго на российскую нефть.