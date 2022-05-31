Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, когда будет принято решение о введении эмбарго на нефть из рф

Страны Евросоюза примут решение о введении эмбарго на российскую нефть на следующем саммите, считает канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Sky News.
"Более вероятно, что соглашение будет достигнуто на следующем саммите в июне", - заявил он.
При этом Шольц считает, что консенсус по нефтяному эмбарго будет достигнут в любом случае.
В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом саммита заявил, что лидеры ЕС могут договориться о шестом пакете санкций против России уже сегодня.
"Важно обсудить, как нам получить финальное соглашение по шестому пакету санкций. Я полностью уверен, что мы получим соглашение. Вчера и сегодня утром были встречи Coreper, мы всех подталкивали, чтобы получить соглашение сегодня. И я достаточно уверен, что у нас будет это соглашение", – сказал он.
Более того, Боррель "уверен", что соглашение поддержит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - главный противник эмбарго на российскую нефть.