Мир Дания официально отказалась платить за роССийский газ в рублях

2022-05-31 11:33

Датская энергокомпания Orsted отказалась платить за роССийский газ в рублях, говорится в заявлении компании.

Компания заявила, что намерена осуществить следующий платеж во вторник согласно условиям котракта - в евро.

"Существует риск, что Газпром экспорт прекратит поставки газа", – говорится в сообщении.

Ранее Газпром прекратил поставки газа в Финляндию, Польшу и Болгарию.

Orsted ожидает, что сможет обеспечить альтернативные поставки на европейском оптовом рынке. Всего датская компания импортирует 1,9 млрд кубометров российского газа в год.