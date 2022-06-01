ВОЙНА В Украине США передают Киеву реактивные системы GMLRS со спутниковым наведением и дальностью удара 500 км

2022-06-01 08:24

США передадут Украине реактивные системы залпового огня большой дальности — администрация Байдена все же пошла на это, пишет The New York Times.

Скорее всего, речь идет о M31 GMLRS — высокоточном оружии со спутниковым наведением и дальностью удара до 500 км.

Ожидается, что о передаче оружия будет объявлено на этой неделе, сказал чиновник на условиях анонимности.

Вооружение будет включать мобильные ракетные установки, которые могут стрелять гораздо дальше, чем пусковые установки, которые сейчас используют Украина.

Хотя официальные лица не предоставили подробностей о том, какие именно типы ракет предоставят Соединенные Штаты, Пентагон чаще всего использует M31 GMLRS (Gueded Multiple Launch Rocket System). Это высокоточное оружие со спутниковой наводкой, несущее примерно такое же количество взрывчатки, как и 500-фунтовая авиабомба.

Также США планируют включить в следующий пакет вооружений для Украины реактивные системы залпового огня HIMARS, передвигающиеся на шасси колесных грузовиков.