ВОЙНА В Украине Враг захватил около 50% Северодонецка - глава РГА

2022-05-31 16:30

 

Интенсивные бои идут в центральной части города, обстрелы не утихают круглые сутки, заявил Роман Власенко.

Армия РФ контролирует значительную часть Северодонецка в Луганской области. Об этом сообщил глава Северодонецкой районной администрации Роман Власенко в эфире Радио Свобода.

По его словам, российские военные захватили около 50% города.

"Российские войска контролируют значительную часть города Северодонецк, бои идут в центральной части города. Первый штурм у них был неудачен, их удалось выбить из города. Второй раз, выйдя на окраины, им удалось закрепиться и создать определенный плацдарм. Географически, по периметру, штурмовые действия происходили сразу по трем направлениям", - уточнил Власенко.

Глава РГА отметил, что город парализован из-за боевых действий, доставлять гуманитарную помощь гражданскому населению нет возможности уже около недели, эвакуация не происходила несколько дней, обстрелы и боевые действия проходят фактически круглосуточно.

Он призвал местных находиться в защитных сооружениях, пока идут интенсивные бои.

Напомним, утром 31 мая в Генштабе сообщили, что основные усилия врага сосредоточены на установлении контроля над Северодонецком.

subscriber subscriber

Еще по теме

Оккупанты сосредотачивают основные силы для окружения Лисичанска и Северодонецка

2022-05-30 19:00

фото роССияне вошли на окраины Северодонецка, число жертв среди жителей растет

2022-05-30 16:30

У оккупантов значительные потери, они вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки — глава Луганской ОВА

2022-05-28 09:30

фото Экс-командующий армией США в Европе уверен, что ВСУ выбьет врага из Украины до конца лета

2022-05-27 09:34

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Херсонская область: оккупанты отошли с потерями и в панике из Николаевки после наступления ВСУ

2022-05-31 17:00

Підійшов 100-й день війни - Одеса невтомно працює заради миру

2022-05-31 16:52

Враг захватил около 50% Северодонецка - глава РГА

2022-05-31 16:30

Грядет перелом в боях против оккупантов: генерал назвал сроки и пояснил, что изменится

2022-05-31 15:37
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Херсонская область: оккупанты отошли с потерями и в панике из Николаевки после наступления ВСУ 2022-05-31 17:00
Підійшов 100-й день війни - Одеса невтомно працює заради миру 2022-05-31 16:52
Враг захватил около 50% Северодонецка - глава РГА 2022-05-31 16:30
Грядет перелом в боях против оккупантов: генерал назвал сроки и пояснил, что изменится 2022-05-31 15:37