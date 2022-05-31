ВОЙНА В Украине Враг захватил около 50% Северодонецка - глава РГА

2022-05-31 16:30

Интенсивные бои идут в центральной части города, обстрелы не утихают круглые сутки, заявил Роман Власенко.



Армия РФ контролирует значительную часть Северодонецка в Луганской области. Об этом сообщил глава Северодонецкой районной администрации Роман Власенко в эфире Радио Свобода.



По его словам, российские военные захватили около 50% города.



"Российские войска контролируют значительную часть города Северодонецк, бои идут в центральной части города. Первый штурм у них был неудачен, их удалось выбить из города. Второй раз, выйдя на окраины, им удалось закрепиться и создать определенный плацдарм. Географически, по периметру, штурмовые действия происходили сразу по трем направлениям", - уточнил Власенко.



Глава РГА отметил, что город парализован из-за боевых действий, доставлять гуманитарную помощь гражданскому населению нет возможности уже около недели, эвакуация не происходила несколько дней, обстрелы и боевые действия проходят фактически круглосуточно.



Он призвал местных находиться в защитных сооружениях, пока идут интенсивные бои.



Напомним, утром 31 мая в Генштабе сообщили, что основные усилия врага сосредоточены на установлении контроля над Северодонецком.