ВОЙНА В Украине Коммунальные тарифы 2022: сколько придется платить с 1 июня

2022-05-31 17:30

С 1 июня не ожидается роста тарифов для населения на электроэнергию, газ и воду.

Тарифы с началом лета

Так, с 1 июня 2022 года в рамках трехлетних договоров компания "Нафтогаз Трейдинг" планирует повысить цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики. Однако на тарифах для населения это не должно сказаться. Для предприятий же цена поднимется более чем в три раза — 29,392 тыс. грн/тыс. куб. м (с НДС). Об этом писали украинские СМИ, ссылаясь на проект решения.

Согласно документы с 1 июня будут установлены такие цены на газ:

с 1 июня 2022 года по 31 мая 2023 года (с фиксированным объемом) — 24 356,38 грн без НДС за 1 тыс. куб. м, однако с учетом услуги транспортировки и коэффициента, применяемого при заказе мощности на сутки вперед, стоимость составит 29 391,55 грн/тыс. куб. м с НДС;

июнь 2022 года (без фиксированного объема) – 24 434,67 грн без НДС за тыс. куб. м, а с учетом услуги на транспортировку и коэффициента, применяемого при заказе мощности на сутки вперед, она составит 29 485,5 грн/тыс. куб. м с НДС;

с 1 июня 2022 года по 21 декабря 2022 года (с фиксированным объемом) — 13 658,42 грн без НДС за тыс. куб. м, а если учитывать услугу на транспортировку и коэффициент, применяемый при заказе мощности на сутки вперед, тогда стоимость составит 16 554 грн/тыс. куб. м с НДС.

Что касается тарифов на электроэнергию, то они останутся без изменений в связи с решением об их заморозке на время войны.

Тарифы на электроэнергию с 1 июня:

1,44 грн/кВт-час при размере потребления до 250 кВт-часов;

1,68 грн/кВт-час - при размере потребления свыше 250 кВт-часов.

Тарифы на воду устанавливаются местными водоканалами и утверждаются НКРЭК. На данный момент информации о каких-либо изменениях в тарифах на водоснабжение не поступало.