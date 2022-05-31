ВОЙНА В Украине Что изменится с 1 июня: новые соцвыплаты, изменения для беженцев в ЕС и отмена кредитных каникул

2022-05-31 19:30

С 1 июня по постановлению Кабмина некоторые категории ветеранов начнут получать денежные выплаты. Финансовая помощь полагается таким гражданам:

Денежная помощь ветеранам

С 1 июня по постановлению Кабмина некоторые категории ветеранов начнут получать денежные выплаты. Финансовая помощь полагается таким гражданам:

украинцам, имеющим статус ветерана войны, заключенным концлагерей и гетто - по 612 гривен;

инвалиды войны 1 группы и люди с особыми заслугами перед Украиной - до 4421 грн.

В выплате пенсий изменений не ожидается. Все граждане, которым положена пенсия, получат выплаты в полном объеме.

Новые условия от банков

Большинство банков с 1 июня 2022 года отменяют кредитные каникулы и возвращают старые проценты по кредитным картам.

В ПриватБанке отменят кредитные каникулы и вернут "Оплату по частям". Чтобы стимулировать клиентов вовремя платить по платежам, банк ввел новое правило: если платить хотя бы 5% задолженности, льготная ставка останется.

В банке сообщают: "Льготные условия обслуживания со ставкой 1,7% в месяц будут действовать до конца августа, если клиент вовремя вносит обязательный ежемесячный платеж в размере 5% суммы задолженности. Иначе проценты будут начисляться по стандартным ставкам 3,4% (для карт "Универсальная Gold") и 3,5% (для карт "Универсальная"). Особые условия обслуживания после завершения кредитных каникул 1 июня 2022 года будут действовать также для военнослужащих и лиц, пострадавших в результате военной агрессии России".

В Monobank с 1 июня 2022 года можно будет увеличить кредитный лимит. Однако если клиент захочет это сделать, придется согласиться на повышение ставки с 1,6% до 3,1%.

В Сбербанк отменят кредитные каникулы для физических лиц и бизнеса.

Изменения для абонентов Киевстар

С 1 июня Киевстар закроет популярные услуги "4G 10000 МБ", "Бонусных 1000" и "Бонусных 3000 МБ". Об этом оператор дополнительно уведомит всех клиентов в смс.

Изменения для беженцев в ЕС

С июня некоторые страны Евросоюза отменят бесплатный проезд в общественном транспорте для беженцев из Украины. С 1 июня платным будет проезд в Германии, Польше, Болгарии, Швейцарии и Чехии. Однако в Германии, Чехии и Польше переселенцы смогут купить проездной на месяц по сниженной цене.