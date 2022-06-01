За размещение переселенцев можно получить компенсацию: какие документы нужны

Украинцам рассказали о списке документов, позволяющих получить денежную компенсацию на коммунальные услуги за поселение у себя беженцев.
Об этом сообщает издание Napensii.
С пакетом документов следует обратиться в органы местного самоуправления или ЦНАП. Их можно подать как в бумажной, так и в электронной форме (фотокопии), отправив по электронной почте в соответствующий орган.
Речь идет о следующих документах:
При этом круг получателей компенсации расширился, на госпомощь может рассчитывать:
Объем компенсации зависит от количества дней, когда проживали беженцы в доме (но не раньше даты взятия переселенцев на учет) и от срока подачи документов. Если люди поселились 15 апреля, а заявление было подано 25 апреля, то компенсацию выплатят с даты подачи заявления. Расчет производят за каждого человека-день, что составляет 14,77 гривны.
Если собственник жилья поселил два человека на 30 суток, то расчет будет следующий: 14,77 грн. х 2 х 30 = 886,20 грн.