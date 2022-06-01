ВОЙНА В Украине За размещение переселенцев можно получить компенсацию: какие документы нужны

2022-06-01 21:00

Украинцам рассказали о списке документов, позволяющих получить денежную компенсацию на коммунальные услуги за поселение у себя беженцев.

Об этом сообщает издание Napensii.

С пакетом документов следует обратиться в органы местного самоуправления или ЦНАП. Их можно подать как в бумажной, так и в электронной форме (фотокопии), отправив по электронной почте в соответствующий орган.

Речь идет о следующих документах:

заявление;

документ с удостоверением личности собственника жилья;

документ с подтверждением права собственности/пользования жилым помещением.

При этом круг получателей компенсации расширился, на госпомощь может рассчитывать:

собственник (совладелец) жилья/его представители (доверенность);

съемщик (арендатор) жилья государственной/коммунальной собственности;

наследник, принявший наследство.

Объем компенсации зависит от количества дней, когда проживали беженцы в доме (но не раньше даты взятия переселенцев на учет) и от срока подачи документов. Если люди поселились 15 апреля, а заявление было подано 25 апреля, то компенсацию выплатят с даты подачи заявления. Расчет производят за каждого человека-день, что составляет 14,77 гривны.

Если собственник жилья поселил два человека на 30 суток, то расчет будет следующий: 14,77 грн. х 2 х 30 = 886,20 грн.