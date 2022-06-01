ВОЙНА В Украине Данилов объяснил, почему Запад затягивает с передачей тяжелого вооружения

2022-06-01 17:00

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ситуация с военной помощью Запада сдвинулась с мертвой точки, но так было не с самого начала вторжения РФ в Украину.

Как объяснил он в интервью "Укринформу", в начале войны в то, что Украина выстоит, никто не верил, а максимальный срок, в течение которого продержится защита нашей страны, составлял максимум 3 недели.

"Когда началась война, к большому сожалению, в нас никто не верил, все разведки считали, что мы продержимся три, пять, семь дней, некоторые давали десять дней. Больше всего давала одна из разведок — двадцать один день, но это уже включая территорию города Льва. Но после того как россияне получили здесь "теплый" прием, когда они умылись кровью, подавляющее большинство стран мира по-другому стали смотреть на нас. Мы стали получать оружие, помощь", - сказал он.

Данилов отметил, что военную помощь страны слать не спешили, также поставлялось его недостаточное количество или же "сорт" оружия был не такой, какой нужен для противостояния агрессору.

"На сегодняшний день ситуация сдвинулась с мертвой точки. Конечно, мы бы очень хотели, чтобы это было гораздо быстрее и больше. Но процесс продолжается, мы получаем пушки М777, другие средства поражения, процесс идет. Мы бы хотели, чтобы он ускорился. Если бы у нас было тяжелое оружие, артиллерия, тяжелые танки, мы бы выполнили деоккупацию Мариуполя", - отметил секретарь СНБО.

Кроме того, Данилов объяснил, что ускорить процесс поставок оружия Украине мешает то, что этому пытаются препятствовать россияне. Также в этой войне каждая страна преследует свои цели, что также влияет на скорость передачи вооружений.

"То есть это большой процесс, в который вовлечены почти все страны мира. И благодаря тому, что наш Президент Владимир Александрович каждый день обращается к лидерам стран, к парламентам, у нас есть поддержка мира", - сказал секретарь СНБО.

Напомним, эс-посол США в России Майкл Макфол заявил о том, что Вооруженные Силы Украины получат от Штатов ракетные системы залпового огня, однако это будет вооружение, которое не позволит наносить удары вглубь территории России.