ВОЙНА В Украине Опубликована свежая карта боевых действий в Украине на 1 июня: где самая сложная ситуация

2022-06-01 16:00

 

По состоянию на 98-й день полномасштабной войны России против Украины тяжелые бои ведутся сейчас на востоке нашей страны. Опубликована свежая карта боевых действий на 1 июня.

Об этом сообщает немецкое издание Der Tagesspiegel.

По данным карты, самой сложной ситуация является в Северодонецке Луганской области, Лисичанске и на Кураховском направлении. По всей линии соприкосновения продолжается обстрел украинских позиций с целью окружения наших войск.

Враг также штурмует Бахмутское направление, где пытается вытеснить подразделения украинских войск с позиций в районах Белогоровки и Врубовки.

В то же время Вооруженные Силы Украины срывают планы российских военных, поскольку наши военные начали контрнаступление в направлении Новой Каховки, что открывает новый плацдарм на юге страны.

Также, как видно с карты, ВСУ продвигаются в Харьковской области, отбрасывая врага.

Напомним, что оккупационные войска вошли в центр Северодонецка Луганской области. Враг сейчас закрепляется в центральных районах.

Также сообщалось, что РФ сконцентрировала свои силы на захвате Донбасса но тем самым она создает уязвимые места в важном для нее Херсонской области, где ВСУ проводят контрнаступление.

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Опубликована свежая карта боевых действий в Украине на 1 июня: где самая сложная ситуация 2022-06-01 16:00