ВОЙНА В Украине Сегодня Украина проходит через критическую фазу войны, - глава Минобороны Алексей Резников

2022-06-02 08:26

Украина ожидает новые партии военной помощи от США и Польши. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Facebook.

"Вчера у меня был очень содержательный разговор с большим другом Украины - министром обороны США Ллойдом Остином ІІІ. Ожидаем в ближайшее время новую порцию хороших новостей благодаря выдающемуся лидерству США в поддержке украинской борьбы с российским нашествием", – написал Резников.

По его словам, также "хорошие новости" ожидаются от Польши.

"Сегодня мы ожидаем хороших новостей из Польши. Наша делегация Минобороны завершает свою работу. И о деталях будет объявлено уже в скором времени", – добавил министр.

Как отметил Резников, в течение мая состоялись 30 официальных международных мероприятий и десятки рабочих контактов. Но ключевым событием было второе заседание Координационно-совещательной группы помощи Украине в формате Рамштайн. Уже через несколько недель будет обсуждаться прогресс во время третьей встречи.

По словам министра, результаты заседания уже "работают" на фронте или же поставляются в Украину.

"Сейчас Украина проходит через критическую фазу войны. На востоке у нас очень кровопролитные бои. Нам не хватает тяжелого оружия, чтобы отбросить врага. Поэтому мы не останавливаемся ни на минуту" – добавил Резников.