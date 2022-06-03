ВОЙНА В Украине Украина через суд арестовала имущество роССийской Татнефти на два миллиарда

2022-06-03 18:28

Украинский суд арестовал активы на более чем два миллиарда группы компаний, которые были основаны российской Татнефтью.

"Они (компании) основаны российской нефтяной компанией Татнефть, которая поставляет нефтепродукты для нужд подразделений министерства обороны РФ. В настоящее время арестовано 115 объектов недвижимого имущества: нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки, 118 бензовозов и автомобилей", – говорится в сообщенииГБР.

Стоимость только корпоративных прав предприятий и движимого имущества составляет около 400 млн гривен. После оценки недвижимого имущества сумма может возрасти до 2 млрд гривен

Дело возбуждено по статье о финансировании действий, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя и захват государственной власти, совершенных по предварительному сговору группы лиц (ч.3 ст.110-2 УК Украины).

Все активы передадут Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), для осуществления мер по управлению ими.