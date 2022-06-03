ВОЙНА В Украине Украина через суд арестовала имущество роССийской Татнефти на два миллиарда

2022-06-03 18:28

Украинский суд арестовал активы на более чем два миллиарда группы компаний, которые были основаны российской Татнефтью. 

"Они (компании) основаны российской нефтяной компанией Татнефть, которая поставляет нефтепродукты для нужд подразделений министерства обороны РФ. В настоящее время арестовано 115 объектов недвижимого имущества: нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки, 118 бензовозов и автомобилей", – говорится в сообщенииГБР.

Стоимость только корпоративных прав предприятий и движимого имущества составляет около 400 млн гривен. После оценки недвижимого имущества сумма может возрасти до 2 млрд гривен

Дело возбуждено по статье о финансировании действий, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя и захват государственной власти, совершенных по предварительному сговору группы лиц (ч.3 ст.110-2 УК Украины).

Все активы передадут Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), для осуществления мер по управлению ими.

subscriber subscriber

Еще по теме

Официальный Киев национализировал все активы рф на территории Украины - куда пойдут эти миллиарды

2022-05-11 10:29

Арестованы квартиры, дома и земля бывшего украинского министра на сумму 1,4 миллиарда

2021-03-02 09:12

Олигарх Коломойский снова через суд пытается отменить национализацию ПриватБанка

2020-12-10 14:10

Бывшее руководство Приватбанка добивается отмены национализации - суды завалены исками

2020-01-10 08:25

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Во временно оккупированном городе Мариуполе ввели смертную казнь - расстреливают судей, волонтеров, чиновников

2022-06-03 19:31

Украина через суд арестовала имущество роССийской Татнефти на два миллиарда

2022-06-03 18:28

Спецслужбы россии начали использовать смартфон-игры для вербовки и обмана украинских детей

2022-06-03 17:32

Крупнейшая судоходная компания рф из-за войны на грани банкротства - уже распродает свои танкеры

2022-06-03 15:37
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Во временно оккупированном городе Мариуполе ввели смертную казнь - расстреливают судей, волонтеров, чиновников 2022-06-03 19:31
Украина через суд арестовала имущество роССийской Татнефти на два миллиарда 2022-06-03 18:28
Спецслужбы россии начали использовать смартфон-игры для вербовки и обмана украинских детей 2022-06-03 17:32
Крупнейшая судоходная компания рф из-за войны на грани банкротства - уже распродает свои танкеры 2022-06-03 15:37