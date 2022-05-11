Политика Официальный Киев национализировал все активы рф на территории Украины - куда пойдут эти миллиарды

2022-05-11 10:29

Кабмин утвердил документ, согласно которому активы рф на территории Украины переходят Государственному предприятию Национальный инвестиционный фонд. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"И Президент, и правительство неоднократно говорили, что россия должна заплатить за то, что она разрушила в Украине. Мы заберем все, чем владеет россия в нашей стране, и направим эти средства на усиление нашей армии, поддержку людей и восстановление нашей страны", - подчеркнул он.

По словам Шмыгаля, Украина ведет работу над Планом восстановления страны. Одним из источников наполнения фонда станут конфискованные российские активы и средства.

Глава Кабмина также отметил, что в Украине уже начал работу Национальный совет по восстановлению и его рабочие группы.

Ранее в Украине заблокировали вывод активов почти 7000 пророссийских компаний.

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Ермак рассказал, что предусматривает подписанный Байденом закон о ленд-лизе для Украины 2022-05-10 21:00
Санкции начали влиять на способность рф производить высокоточные боеприпасы – Пентагон 2022-05-10 17:30
фото Главы МИД и МВД Польши отреагировали на облитого кровью посла рф в Варшаве 2022-05-10 08:26