Украина Бывшее руководство Приватбанка добивается отмены национализации - суды завалены исками

2020-01-10 08:25 192

Хозсуд Киева открыл производство в деле №910/18214/19 по иску Александра Дубилета - бывшего главы правления "Приватбанка" (в период до национализации) и экс-миноритарного акционера финучреждения (был владельцем 2,7249% акций) - к Фонду гарантирования вкладов, Министерству финансов, "Приватбанку" о признании недействительными договоров о приобретении акций, которые были заключены в декабре 2016 года во время национализации банка, пишет FINBALANCE.

С аналогичными исками в суд в конце декабря 2019 года обратились и другие бывшие топ-менеджеры "Приватбанка", которые также владели миноритарными пакетами акций финучреждения, - в т.ч. экс-первый заместитель главы правления Тимур Новиков (1,3625%), экс-первый заместитель главы правления Олег Гороховский (0,3236%), экс-первый заместитель главы правления Владимир Яценко (0,3229%), экс-заместитель главы правления Татьяна Гурьева (0,2422%), экс-заместитель главы правления Людмила Шмальченко (0,1614%) и другие.

Как следует из судебных материалов, бывшие руководители "Приватбанка" в судебном порядке оспаривают в т.ч. операцию bail-in - принудительную конвертацию их депозитов в акции банка, которые были выпущены в декабре 2016 года во время национализации "Приватбанка", а потом, наконец, со всеми “старыми” акциями банка (всего - 100%) были выкуплены государством (в лице Минфина) за 1 грн. В 2017-2018 годах указанные экс-топы "Приватбанка" уже обращались с исками к государству в Печерский райсуд г. Киева, однако тогда этот суд отказался рассматривать соответствующие исковые заявления, в т.ч. выразив мнение, что такие споры - это компетенция судов хозяйственной юрисдикции.

Как свидетельствуют судебные материалы, в декабре 2019 года с исками к "Приватбанку" и Министерства финансов в Хозсуд г. Киева обратилась также ряд компаний, средства которых тоже попали под bail-in. Речь идет, в частности, об ООО “Финансовая компания “Финилон”, ООО "Хим-Ойл-Транзит-Юкрейн", ООО “Партнер-Экспи”, ООО "КС Групп", ООО “Реватис”, ООО “Сонго”, ООО “Управляющий администратор пенсионных фондов “Паритет”, Hangli International Holdings Limited, Craentex Investments LTD, Veliona Trading LTD, Hetterington Group LTD, Saviento Investments LTD, Birgminton Investing Inc и др.

Напомним, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение. 15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса в деле против Коломойского и Боголюбова. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что экс-владельцы банка не получат ни акции банка, ни какие-либо средства.