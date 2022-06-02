ВОЙНА В Украине Украина получит от Польши три эскадрона самоходных артиллерийских гаубиц

2022-06-02 22:00

 

Польша передаст Украине еще три эскадрона самоходных артиллерийских установок Krab.

Об этом сообщает dziennik.pl.

Стороны договорились о поставках около 60 самоходных гаубиц на сумму в $700 млн. Первый эскадрон, 18 орудийных гаубиц, отправился в Украину на прошлой неделе.

Самоходная гаубица «Краб» имеет 155-миллиметровая орудие и поражает цели на расстоянии 40 километров, выпуская до 6 ракет в минуту.

Проблемным остается вопрос о боеприпасах, поскольку польская промышленность пока не может наладить их выпуск самостоятельно. Боеприпасы для украинских крабов, вероятно, обеспечат американцы.

AHS Krab – польская национальная САУ. При производстве используется лицензионная башня от британской гаубицы AS90. Длина ствола – 52 калибра. А в качестве шасси выбрана южнокорейская платформа от САУ K9 Thunder. Производителем AHS Krab является Huta Stalowa Wola.

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