ВОЙНА В Украине Украинцам, которые возвращаются из-за границы домой, дали советы по ввозу валюты

2022-06-02 17:30

В Национальном банке напомнили актуальные требования к ввозу валютных ценностей на территорию Украины тем украинцам, которые сегодня принимают решение возвращаться из-за границы домой.

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"Физические лица могут перемещать через таможенную границу Украины наличную валюту и банковские металлы без письменного декларирования таможенному органу в сумме/стоимости, не превышающей в эквиваленте 10 000 евро", - указали в НБУ.

Детали

Письменное декларирование осуществляется, если вы перемещаете гривну, иностранную валюту и банковские металлы на сумму, равную или превышающую эквивалент 10 000 евро. В этом случае необходимо декларировать полную сумму.

Перемещать валюту через границу могут и несовершеннолетние.

"Несовершеннолетние лица имеют право на трансграничное перемещение валютных ценностей в сумме/стоимости, установленных валютным законодательством. То есть так же нужно декларировать валютные ценности, если их стоимость превышает 10 000 евро. Письменное декларирование от имени лица, не достигшего 16-летнего возраста, осуществляется его законным представителем", - сообщили в Нацбанке.

При этом ограничения максимальной суммы/стоимости валютных ценностей, которые физическое лицо может ввозить на таможенную территорию Украины, не предусмотрены законодательством.

"Обращаем ваше внимание, что нормативно-правовые акты НБУ не требуют представления подтверждающих документов о снятии/приобретении/обмене валютных ценностей для их ввоза в Украину, тогда как при вывозе ценностей из страны подтверждающие документы предоставлять нужно", - отметили в НБУ.

Дополнение

В Украину вернулись свыше 2,2 млн граждан.