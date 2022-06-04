ВОЙНА В Украине Беларусь стягивает технику, проводит ротацию и снимает с хранения танки: эксперт раскрыл цели Лукашенко

2022-06-04 22:30


Вооруженные силы Беларуси пытаются помешать бойцам ВСУ усилить свою боевую мощь на востоке Украины.

Именно этим продиктованы последние военные решения в Беларуси. Об этом в интервью "НВ" заявил авторитетный военный эксперт Агиль Рустамзаде, комментируя обстрел северных областей Украины и учения белорусских военных.

«На северных границах Украины ни у России, ни у белорусской стороны сейчас нет ресурсов, способных создать серьезную угрозу даже такому городу как Сумы. Задача белорусской армии сегодня создавать напряженность в регионе, чтобы таким образом связывать часть ваших боеспособных подразделений, не давать им усилить военную операцию на востоке страны», - пояснил Рустамзаде.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что Беларусь проводит ротацию спецназа на границе с Украиной.

Также, по имеющимся данным, в ходе проверки боевой готовности вооруженных сил в республике провели собрание специалистов связи и инженерно-технического состава.

«Угроза нанесения ракетных ударов с территории Беларуси сохраняется», - подчеркивали в Генштабе.

Также в Генштабе сообщали, что с баз хранения Беларуси снимают с консервации танки и боевые машины пехоты. Не исключается их дальнейшая передача в вооруженные силы российской федерации с целью восполнения текущих потерь.

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