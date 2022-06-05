ВОЙНА В Украине Два района Киева подверглись ракетным ударам

2022-06-05 09:00

 

После "прилетов" в столице чувствуется запах угарного дыма в воздухе. Киевлян призвали закрыть окна и удерживаться от прогулок на улицах.

Российские войска нанесли очередные ракетные удары по Киеву – взрывы прогремели в Дарницком и Днепровском районах. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко утром в воскресенье, 5 июня.

"Несколько взрывов в Дарницком и Днепровском районах столицы. Службы уже трудятся на месте. Более подробная информация – впоследствии", – написал он в Telegram.

Немного позже мэр уточнил, что обстрел велся по объектам инфраструктуры. Погибших нет, но один человек пострадал.

"Одного пострадавшего госпитализировали. Службы еще работают на местах, подвергшихся атакам", – добавил Кличко.

В свою очередь городской голова Броваров Игорь Сапожко сообщил в Facebook, около 6 утра враг совершил обстрел территорий в непосредственной близости от Броварской общины.

"После "прилетов" в столице чувствуется запах угарного дыма в воздухе. Закройте окна и удерживайтесь от прогулок на улицах", – заявил Сапожко.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Россия выпустила по Украине более 2500 ракет. Он подчеркнул, что российские захватчики уничтожают своими обстрелами социальные учреждения, жилые дома, церкви и религиозные постройки, культуру и искусство Украины.

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