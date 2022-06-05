ВОЙНА В Украине Украинские военные уверены, что им удастся вернуть под свой контроль Северодонецк – ВГА

2022-06-05 10:00

 

В Северодонецке ведутся позиционные уличные бои. Украинским военным удалось перегруппироваться и построить линию обороны, они принимают все меры для того, чтобы вернуть город под свой контроль. Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель ВГА Северодонецка Александр Стрюк.

"На самом деле ситуация довольно сложная. Наши военные принимают все необходимые меры для того, чтобы оттеснить врага с территории города. Ведутся позиционные уличные бои. Это сопровождается постоянными артиллерийскими обстрелами. Ситуация довольно напряженная, но есть надежда и уверенность наших вооруженных сил, что все получится", – сказал глава ВГА.

Он не считает, что город оккупирован. По словам Стрюка, был частичный успех россиян, которым удалось пройти в город и захватить "довольно существенную его часть, почти разделив его пополам". Но украинские военные смогли перегруппироваться, построить линию обороны, "и сейчас принимаются все меры, чтобы вернуть город под полный контроль Украины", – сообщил глава ВГА.

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