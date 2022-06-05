ВОЙНА В Украине Кадыровцы несут потери в Северодонецке, украинские воины подвигают оккупантов - Гайдай

2022-06-05 12:00

Российская армия бросила все силы и резервы на захват Северодонецка в Луганской области, украинские защитники постепенно подвигают оккупантов в областном центре, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"На Северодонецк россияне бросают все резервы – сейчас это их главная цель. Кадыровцы, обычно не воюющие на первой линии, потеряли бойцов в нашем областном центре", - написал глава Луганской ОВА в Telegram.

"Сейчас наши военные их подвинули, они действительно получают огромные потери", – рассказал Гайдай в видеосводке.

Детали

Как указывается в утренней сводке из ОГА за сутки, в Луганской области - "штурмовые действия в промзоне Северодонецка. Продолжаются уличные бои".

Кроме того, Гайдай отметил, что гуманитарная ситуация тяжелая, в Северодонецк еду и лекарства доставить невозможно, в Лисичанск и Горскую громаду еще привозят.

Дополнение

Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли 25 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. Погибли по меньшей мере четыре гражданских лица, еще четыре человека ранены.