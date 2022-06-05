ВОЙНА В Украине Кадыровцы несут потери в Северодонецке, украинские воины подвигают оккупантов - Гайдай

2022-06-05 12:00

 

Российская армия бросила все силы и резервы на захват Северодонецка в Луганской области, украинские защитники постепенно подвигают оккупантов в областном центре, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Цитата

"На Северодонецк россияне бросают все резервы – сейчас это их главная цель. Кадыровцы, обычно не воюющие на первой линии, потеряли бойцов в нашем областном центре", - написал глава Луганской ОВА в Telegram.

"Сейчас наши военные их подвинули, они действительно получают огромные потери", – рассказал Гайдай в видеосводке.

Детали

Как указывается в утренней сводке из ОГА за сутки, в Луганской области - "штурмовые действия в промзоне Северодонецка. Продолжаются уличные бои".

Кроме того, Гайдай отметил, что гуманитарная ситуация тяжелая, в Северодонецк еду и лекарства доставить невозможно, в Лисичанск и Горскую громаду еще привозят.

Дополнение

Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли 25 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. Погибли по меньшей мере четыре гражданских лица, еще четыре человека ранены.

subscriber subscriber

Еще по теме

ВСУ в Северодонецке оттеснили оккупантов с нескольких улиц, бои продолжаются, – Гайдай

2022-06-02 19:00

видео Более 234 тысяч украинских детей были насильно вывезены оккупантами в роССию

2022-06-02 12:28

роССийская армия терпит сокрушительные потери в Украине, – ISW

2022-06-01 19:00

ВСУ уничтожили уже 30,5 тыс. оккупантов: потери роССии на 31 мая

2022-05-31 20:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Подоляк о ракетах по Киеву: Пока кто-то просит не унижать роССию, Кремль подло атакует

2022-06-05 13:00

Кадыровцы несут потери в Северодонецке, украинские воины подвигают оккупантов - Гайдай

2022-06-05 12:00

В Генштабе рассказали о ситуации на фронтах на начало 5 июня

2022-06-05 10:30

Украинские военные уверены, что им удастся вернуть под свой контроль Северодонецк – ВГА

2022-06-05 10:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Подоляк о ракетах по Киеву: Пока кто-то просит не унижать роССию, Кремль подло атакует 2022-06-05 13:00
Кадыровцы несут потери в Северодонецке, украинские воины подвигают оккупантов - Гайдай 2022-06-05 12:00
В Генштабе рассказали о ситуации на фронтах на начало 5 июня 2022-06-05 10:30
Украинские военные уверены, что им удастся вернуть под свой контроль Северодонецк – ВГА 2022-06-05 10:00