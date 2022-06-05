ВОЙНА В Украине Гайдай озвучил секретные планы Кремля по операции в Северодонецке

2022-06-05 18:00

 

 Российские власти поставили своим военным, которые сейчас пытаются захватить Северодонецк, две задачи и очертили сроки их выполнения

В Северодонецке украинские военные отбросили российских оккупантов и условно контролируют половину города. Об этом рассказал в эфире канала "Дом" глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Также он отметил, что армии РФ поставили план: до 10 июня полностью захватить город или перерезать "Дорогу жизни" Лисичанск-Бахмут и взять ее под свой контроль. Именно по этой причине много личного состава, техники россияне бросили для выполнения поставленной задачи.

Гайдай рассказал, что россияне контролировали процентов 70 Северодонецка, но в течение последних двух дней наши бойцы мастерски откинули их и сейчас город условно поделен на две части.

"У нас была тяжелая ситуация. Я об этом говорил, ", – сказал Гайдай и добавил, что из-за огромных потерь среди личного состава, оккупанты боятся сейчас свободно ходить по городу.

Телеведущий Алексей Бурлаков сообщил каналу "Украина 4.5.0." потери врага по состоянию на 5 июня.

 

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