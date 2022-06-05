ВОЙНА В Украине Вступление Финляндии и Швеции в НАТО поставит Россию в сложное положение на Балтийском море – генерал США

2022-06-05 19:00

 

В США уверены, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО поставит Россию в сложное военное положение на Балтийском море.

Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли считает, что в таком случае в России останется доступ лишь к небольшой береговой линии. Позиции РФ ослабнут, а Альянс, напротив, укрепится в стратегических акваториях.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова Милли в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром и министром обороны Швеции.

Отмечается, что присоединение Финляндии и Швеции будет означать, что побережье Балтийского моря, за исключением коротких полос вокруг российских Калининградских городов и Санкт-Петербурга, будет окружено членами НАТО.

"С российской точки зрения это будет очень проблематично для них в военном плане, но это будет очень выгодно для НАТО", — подчеркнул Милли.

Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США подчеркнул, что Балтийское море стратегически очень важно, ведь это один из самых больших морских путей мира.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Финляндия и Швеция не смогут вступить в НАТО на состоявшемся в июне саммите. Вступление стран в Альянс может затянуться, по меньшей мере, на несколько месяцев.

subscriber subscriber

Еще по теме

Испания планирует впервые передать Украине тяжелое вооружение – El Pais

2022-06-05 14:00

В Черном море образовался затор из сотни кораблей

2022-05-28 17:30

Польша официально объявила о планах по постоянному размещению на своей территории сил НАТО

2022-05-27 11:35

Британия ведет переговоры об отправке военных кораблей в Черное море для защиты судов с зерном – Times

2022-05-24 20:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Долги по кредитам за уничтоженное во время войны имущество спишут: законопроект согласовали

2022-06-05 20:00

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО поставит Россию в сложное положение на Балтийском море – генерал США

2022-06-05 19:00

Гайдай озвучил секретные планы Кремля по операции в Северодонецке

2022-06-05 18:00

Кабмин утвердил цену на газ на отопительный сезон

2022-06-05 17:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Долги по кредитам за уничтоженное во время войны имущество спишут: законопроект согласовали 2022-06-05 20:00
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО поставит Россию в сложное положение на Балтийском море – генерал США 2022-06-05 19:00
Гайдай озвучил секретные планы Кремля по операции в Северодонецке 2022-06-05 18:00
Кабмин утвердил цену на газ на отопительный сезон 2022-06-05 17:00