ВОЙНА В Украине Вступление Финляндии и Швеции в НАТО поставит Россию в сложное положение на Балтийском море – генерал США

2022-06-05 19:00

В США уверены, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО поставит Россию в сложное военное положение на Балтийском море.

Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли считает, что в таком случае в России останется доступ лишь к небольшой береговой линии. Позиции РФ ослабнут, а Альянс, напротив, укрепится в стратегических акваториях.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова Милли в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром и министром обороны Швеции.

Отмечается, что присоединение Финляндии и Швеции будет означать, что побережье Балтийского моря, за исключением коротких полос вокруг российских Калининградских городов и Санкт-Петербурга, будет окружено членами НАТО.

"С российской точки зрения это будет очень проблематично для них в военном плане, но это будет очень выгодно для НАТО", — подчеркнул Милли.

Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США подчеркнул, что Балтийское море стратегически очень важно, ведь это один из самых больших морских путей мира.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Финляндия и Швеция не смогут вступить в НАТО на состоявшемся в июне саммите. Вступление стран в Альянс может затянуться, по меньшей мере, на несколько месяцев.