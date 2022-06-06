Политика МИД запросил у спикера парламента Венгрии Ласло Кевера справку о его психическом здоровье

2022-06-06 11:33

Министерство иностранных дел обратилось к спикеру парламента Венгрии Ласло Кеверу с просьбой предоставить справку о его психическом здоровье. Об этом написал спикер МИД Олег Николенко в Facebook.

"МИД Украины ожидает обнародования спикером парламента Венгрии Ласло Кевером справки о состоянии его психического здоровья. Дальнейшая оценка словам господина Кевера напрямую зависит от заключения, зафиксированном в справке", – говорится в сообщении.

Николенко добавил, что венгерские политики продолжают оправдывать преступления России, которые она совершает на территории Украины.

"К большому сожалению, венгерские политики упорно продолжают поливать грязью Украину и отбеливать преступления России. Такая позиция не удивляет, ведь исторически Венгрия уже не раз ориентировалась на сторону зла", – добавил спикер МИД.

Напомним, Ласло Кевер раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что он решительно просит партнеров о поддержке.