ВОЙНА В Украине Родственники оккупантов делают "бизнес" на мародерстве в Украине - перехваченный разговор

2022-06-06 19:30

 

Родственники российских оккупантов организовали "логистические центры" по доставке награбленного на войне и продают его своим соотечественникам.

Но бизнес идет не очень, потому что оккупанты воруют друг у друга. Об этом свидетельствует перехваченный разговор, опубликованный СБУ .

"Вчера жена Вовы микроволновку забрала… вентилятор, кофемолку там, мультиварку…", - отчитывается мужу-оккупанту жена, которая занимается распределением награбленного в РФ.

Но оккупант, как оказывается, кроме перечисленного, украл в Украине еще четыре телевизора: "три телевизора в коробке и один без коробки".

Тот, что без коробки, ей отдали, а вот остальных троих нет. Женщина подозревает, что их забрал "тот хр*н, который... он дважды забирал".

Поэтому она просит мужа "разобраться".

 

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