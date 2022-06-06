ВОЙНА В Украине Зеленский о подготовке "мирного плана" на Западе: в мире растет усталость от войны

2022-06-06 22:00



По словам президента, в мире растет усталость, связанная с войной, поэтому Украину склоняют к невыгодному результату переговоров с РФ.

Украина не ведет переговоры с западными партнерами о подготовке будущего "мирного плана" с Россией.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами.

По его словам, в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результат для себя", поэтому Украину склоняют к невыгодному результату переговоров с РФ.

"Такие переговоры сегодня на уровне нуля. Конечно всем хочется нас толкать к какому-то результату, точно не желательного для нас, потому что нас не спрашивают. А желательного для тех или иных сторон, у них, наверное, есть свои заинтересованности, как финансовые, так и политические. Усталость растет, люди хотят какого-то результат для себя. А нам нужен результат для нас", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее CNN сообщил, что на четвертом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины представители США, Евросоюза и Великобритании начали проводить регулярные встречи, на которых обсуждают план прекращения войны в Украине путем переговоров. Украина в этих обсуждения напрямую не участвует.