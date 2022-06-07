ВОЙНА В Украине ВСУ удалось отбросить корабельную группировку рф на сто километров от берегов Украины

2022-06-07 12:27

В результате активных действий украинских военных по поражению морских сил рф, корабельная группировка противника была отброшена от берегов на расстояние более сотни километров.

Пытаясь возобновить контроль над северо-западной частью Черного моря, противник был вынужден сменить тактику, сообщают Военно-морские силы ВСУ.

В частности, рашисты развернули в Крыму и Херсонской области береговые ракетные комплексы Бал и Бастион, а также перебрасывают дополнительные силы на остров Змеиный.

Остается угроза нанесения ракетных ударов по морскому направлению. С начала вторжения вражеские корабли и подлодки совершили пуски более 300 крылатых ракет по украинской территории.

Как отмечают в украинских ВМС, сейчас "интенсивность ударов крылатыми ракетами Калибр снизилась, в то же время противник начал бить по наземным объектам противокорабельными ракетами.

Военные считают, что рф использовала значительный объем современного ракетного оружия и вынуждена применять устаревшие типы ракет.

Между тем, группировка ориентировочно из 30 кораблей и подводных лодок продолжает блокаду гражданского судоходства.

С начала полномасштабного вторжения флот противника произвел поражение девяти гражданских судов, одно из которых затонуло. Два гражданских моряка погибли.

Сейчас в акватории Черного моря находится до 12 крупных десантных кораблей, однако более трети из них находятся на ремонте.

После уничтожения силами ВМС ВСУ трех десантных катеров типа Раптор и десантного катера типа Серна группировка противника насчитывает до 15 десантных катеров разного типа.

ВМС Украины сосредоточены на обороне и деблокировании украинских портов, защите морского побережья, поддержании контроля за акваторией Днепро-Бугского и Днестровского лиманов, рек Дунай и Днепр, в том числе в районе Киева и Чернигова.

По утверждению ВМС, ЧФ РФ потерял полный контроль над северо-западной частью Черного моря и та превратилась в "серую зону".