ВОЙНА В Украине Мобилизация 2022: что надо знать переселенцу и как наказывают уклонистов

2022-06-07 17:30

Полномасштабная война в Украине все еще продолжается, поэтому ВРУ продлила действие военного положения и общей мобилизации до 23 августа. В связи с большим количеством ВПЛ возникают вопросы, заберут ли в ряды ВСУ перемещенных лиц и как не нарушить законодательство по этому поводу.

О том, могут ли призвать на службу ВПЛ.

В первую очередь следует отметить, что люди, вынужденно изменившие место жительства, также подлежат общей мобилизации в ряды ВСУ. При необходимости их могут призвать в защиту Украины.

Бывали случаи, когда представители терробороны вручали ВПЛ повестки с пустыми бланками, которые заполняли прямо на блокпостах, что на самом деле является нарушением закона.

“Были случаи, когда на блокпостах или гостиницах представители ТрО выписывали переселенцам повестки "на коленке". Это нарушение и обычно эти повестки не имели юридической силы, поскольку были заполнены с многочисленными нарушениями", - рассказал представитель юридической фирмы "Миллер" Андрей Новак.

Хотя терроборонцы имеют право вручать повестки на блокпостах, они должны быть подписаны начальником центра комплектации и социальной поддержки.

Чтобы избежать неприятных ситуаций и путаницы, военнообязанным ВПЛ по прибытии на временное место жительства необходимо стать на военный учет на новом месте в течение 7 дней с момента обретения статуса внутренне перемещенного лица.

Замечаем, что уклонение от мобилизации наказывается законом – за это предусмотрена уголовная ответственность. Наказание может быть заключенным на срок до 5 лет.