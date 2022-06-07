ВОЙНА В Украине Ким заявил об обострении ситуации в Николаевской области: "постоянные обстрелы"

2022-06-07 19:30

С начала полномасштабной войны в регионе погибли более 300 мирных жителей.

В Николаевской области с начала полномасштабной войны погибли более 300 мирных жителей.

Об этом сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким на брифинге.

Отвечая на вопрос, владеет ли он информацией о количестве жертв среди мирного населения за время полномасштабной войны, Ким ответил:

"За весь период войны – более 300 человек. А за прошедшие сутки два человека погибли в городе Баштанка".

Он добавил, что российские оккупанты обстреляли Баштанку – били по районной администрации, райсовету, стадиону, амбулатории.

По словам Кима, на сегодня из-за большого количества обстрелов ситуация в области более опасная, чем две недели назад. Он отметил, что, несмотря на это, люди продолжают возвращаться в регион.

Председатель Николаевской ОВА отметил, что на сегодня в области более 3700 сооружений повреждены или разрушены.

"И эта цифра растет с каждым днем – постоянные обстрелы, постоянное разрушение объектов инфраструктуры и гражданских объектов", - сказал он.

Ким рассказал, что в Николаеве продолжается работа над восстановлением водоснабжения.

"Это длительный процесс, и он будет месяца на два точно. Сейчас в кранах есть техническая вода, которую можно использовать в быту, а питьевую воду развозят или людям приходится покупать", - сказал председатель ОВА.