ВОЙНА В Украине "Нулевая" растаможка авто: кому могут сохранить льготы

2022-06-08 16:30

Отныне услуга бесплатной растаможки автомобилей во время военного положения будет доступна не всем – 7 июня Верховная Рада зарегистрировала законопроект, предлагающий оставить льготы только для участников боевых действий.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Отмечается, что нардепы предлагают исключить из Налогового кодекса пункты о ввозе в Украину товаров и автомобилей без уплаты пошлин и НДС, а исключение составляют участники боевых действий. Они смогут растаможивать легковые машины, мотоциклы, прицепы и полуприцепы, а также транспортные средств для перевозки грузов по льготным условиям.

"Соответствующие положения необходимы ввиду того, что данные лица при участии в боевых действиях не имеют возможности воспользоваться противоречащим льготным импортом авто, что противоречит одному из основных принципов налогового законодательства Украины – равенства плательщиков перед законом", – говорится в пояснительной записке.

По словам первого замглавы комитета Рады по налоговой политике Ярослава Железняка, кроме вышеупомянутого законопроекта, в парламенте готовят еще как минимум два альтернативных к правительственному законопроекта.

"И если по ставкам на другие импортные товары спора практически нет, то как раз разница в законопроектах кроется в вопросе растаможивания авто", – сообщил Железняк.

Он добавил, что для быстрого принятия закона об отмене льготного импорта необходима поддержка большинства нардепов. Профильный комитет рассмотрит этот вопрос в четверг, 9 июня.