ВОЙНА В Украине ПФУ сообщил, на сколько увеличили пенсии работающим пенсионерам

2022-06-08 18:30

 

С 1 июня в Украине началась выплата проиндексированных пенсий работающим пенсионерам.

Как сообщает пресс-служба ПФУ, средний размер повышения составил 168,07 гривен.

Примечательно, что в этом году право на перерасчет выплаты получили 595 тыс. человек – работающих пенсионеров, которые накопили 2 года стажа после последней индексации.

Напомним, что перерасчет пенсий работающим пенсионерам в 2022 году состоялся 1 апреля, но перечисленные выплаты с доплатами за апрель и май украинцам выплатят в июне.

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