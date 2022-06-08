ВОЙНА В Украине ПФУ сообщил, на сколько увеличили пенсии работающим пенсионерам

2022-06-08 18:30

С 1 июня в Украине началась выплата проиндексированных пенсий работающим пенсионерам.

Как сообщает пресс-служба ПФУ, средний размер повышения составил 168,07 гривен.

Примечательно, что в этом году право на перерасчет выплаты получили 595 тыс. человек – работающих пенсионеров, которые накопили 2 года стажа после последней индексации.

Напомним, что перерасчет пенсий работающим пенсионерам в 2022 году состоялся 1 апреля, но перечисленные выплаты с доплатами за апрель и май украинцам выплатят в июне.