ВОЙНА В Украине роССияне начали отвод своих войск с позиций в южном направлении - ISW

2022-06-08 22:30

Аналитики назвали две причины отхода оккупационных войск РФ с занимаемых позиций.

Российские силы начали отвод своих войск с позиций в Запорожской области.

Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке.

По данным аналитиков, оккупанты решили поступить так по двум причинам:

либо для того, чтобы перевести поврежденные части в тыловые районы,

либо для усиления российской обороны на северо-западе Херсонской области.

Но в ISW в настоящее время не могут подтвердить местонахождение этих сил.

Кроме того российским войскам не удалось вернуть передовые позиции на западном (ныне контролируемом Украиной) берегу реки Ингулец.

Ранее глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщал, что российские оккупанты отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского района примерно в 45 км к югу от города Запорожье, возможно, в рамках ротации. По его словам, оккупанты перемещаются в направлении Херсона.

Ранее ISW сообщал, что с конца мая российские войска накапливают личный состав и устаревшие танки Т-62 в Васильевке и Мелитополе.

"Российские силы могут направить эти войска для защиты занятых позиций от украинских контратак в Херсонской области. Они также участвовали в боестолкновениях в трех прифронтовых населенных пунктах, но 7 июня не начали наступательных действий в Запорожской области", - говорится в сообщении экспертов.