ВОЙНА В Украине Украинцы получат компенсации за поврежденное имущество из конфискованных у роССии активов

2022-06-09 13:35

Украинцы получат компенсации за разрушенное или поврежденное имущество из отобранных у роССии активов.

Как сообщил министр юстиции Денис Малюска, едва ли не единственный путь для открытия Украине доступа к российским активам за рубежом – заключение международного договора. Потому что в каждом конкретном случае ключевой проблемой является то, что в Европе или США простое изъятие имущества нарушало бы право собственности, защита которого является фундаментом этих стран, или же мог быть применен иммунитет суверенного государства России.

Внутри же нашей Украины, как отметил министр, юридические механизмы для отъема активов Оркостана и связанных с ней лиц уже созданы. Впрочем, некоторые проблемы есть и в этом вопросе.

"Мы, как часть европейского сообщества, должны работать по европейским стандартам, в том числе и по защите частной собственности. Мы ведь понимаем, что по значительным российским активам как только мы их отберем – начнутся обжалования в международных судах, европейских арбитражах, в Европейском суде по правам человека. И в этих случаях каждый наш шаг будет оцениваться не с точки зрения национального законодательства, а международного", – объясняет министр юстиции.

Вместе с тем, по словам Малюськи, на национальном уровне соответствующие механизмы уже созданы и работают. Уже даже состоялись первые отъемы активов, касающихся таких компаний как Сбербанк, Проминвестбанк.

Граждане Украины уже подали 135 тысяч заявок о поврежденном и разрушенном имуществе в ходе военной агрессии роССии в Украине. Площадь поврежденного жилья уже превышает 9,4 млн кв м.