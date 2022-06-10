ВОЙНА В Украине На Центральном ж/д вокзале Киева установили комплексную систему досмотра - как это работает

2022-06-10 20:34

На Центральном железнодорожном вокзале Киева ужесточили меры по поддержанию безопасности и установили комплексную систему досмотра для всех пассажиров.

Такое заявление сделали в Телеграмм-канале "Укрзализныци". В частности, в сообщении "Укрзализныци" сообщается, что на вокзале в Киеве установили металлоискатели.

"На вокзале установлена комплексная система осмотра для повышения безопасности пассажиров, которая включает в себя 2 стационарных металлоискателя ("рамка"), 4 рентгено-телевизионных интроскопа, ручные металлодетекторы, мобильную рентгено-телевизионную установку", - сообщают в "Укрзализныце".

 

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