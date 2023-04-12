ВОЙНА В Украине Пасха 2023: полиция будет патрулировать места проведения богослужений и собрания верующих

2023-04-12 12:28

Экипажи полиции во время Пасхи будут патрулировать места проведения богослужений и собрания верующих. Об этом заявил первый замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий в эфире телемарафона Единые новости.

"Именно во время празднования Пасхи в обязательном порядке будут приближены экипажи патрульной полиции, Национальной полиции к местам проведения богослужений и местам собрания верующих. И фактически будут повышенные меры безопасности, мониторинг ситуации", - объяснил он.

По его словам, в этот период также будут работать специальные мониторинговые временные центры для предотвращения правонарушений и удерживания ситуации безопасности.

Комендантский час в ночь Пасхи будет действовать без изменений. Он также напомнил, что к мероприятиям, которые происходят во время ограничений, верующие могут приобщиться онлайн.

"Нужно помнить, что враг коварен и даже в эту ночь может прибегнуть к любым действиям", - подчеркнул Билошицкий.

Напомним, в пасхальную ночь 16 апреля комендантский час в Киевской области будет действовать без изменений - с 00.00 до 5.00.