ВОЙНА В Украине Пасха 2023: полиция будет патрулировать места проведения богослужений и собрания верующих

2023-04-12 12:28

Экипажи полиции во время Пасхи будут патрулировать места проведения богослужений и собрания верующих. Об этом заявил первый замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий в эфире телемарафона Единые новости.

"Именно во время празднования Пасхи в обязательном порядке будут приближены экипажи патрульной полиции, Национальной полиции к местам проведения богослужений и местам собрания верующих. И фактически будут повышенные меры безопасности, мониторинг ситуации", - объяснил он.

По его словам, в этот период также будут работать специальные мониторинговые временные центры для предотвращения правонарушений и удерживания ситуации безопасности.

Комендантский час в ночь Пасхи будет действовать без изменений. Он также напомнил, что к мероприятиям, которые происходят во время ограничений, верующие могут приобщиться онлайн.

"Нужно помнить, что враг коварен и даже в эту ночь может прибегнуть к любым действиям", - подчеркнул Билошицкий.

Напомним, в пасхальную ночь 16 апреля комендантский час в Киевской области будет действовать без изменений - с 00.00 до 5.00.

subscriber subscriber

Еще по теме

Как будет действовать комендантский час в Киевской области на Пасху

2023-04-11 09:24

На Центральном ж/д вокзале Киева установили комплексную систему досмотра - как это работает

2022-06-10 20:34

Полиция Киева готовится к массовым акциям - стянуты большие силы, перекрыты дороги

2020-05-06 14:16

В Мариуполе усилили меры безопасности по противодействию незаконному обороту оружия

2015-08-03 20:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

рф построила линию обороны в 120 км для защиты от наступления на Мелитополь - разведка Британии

2023-04-12 16:03

Казнь украинского военного: Минобороны официально обратилось к украинцам

2023-04-12 15:38

Украинцы начали массово возвращаться из-за границы - в ГПС отметили резкий рост пассажиропотока

2023-04-12 13:34

Пасха 2023: полиция будет патрулировать места проведения богослужений и собрания верующих

2023-04-12 12:28
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

рф построила линию обороны в 120 км для защиты от наступления на Мелитополь - разведка Британии 2023-04-12 16:03
Казнь украинского военного: Минобороны официально обратилось к украинцам 2023-04-12 15:38
Украинцы начали массово возвращаться из-за границы - в ГПС отметили резкий рост пассажиропотока 2023-04-12 13:34
Пасха 2023: полиция будет патрулировать места проведения богослужений и собрания верующих 2023-04-12 12:28