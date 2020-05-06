Украина Полиция Киева готовится к массовым акциям - стянуты большие силы, перекрыты дороги

2020-05-06 14:16 192

Правоохранители усилили меры безопасности во время запланированных массовых акций в правительственном квартале Киева. В центре столицы ограничено движение.

"Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство", – сообщает столичное управление Нацполиции.

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Организаторы мероприятий анонсировали привлечение автотранспорта к проведению акции. В связи с этим правоохранители ограничили дорожное движение по отдельным улицам в центре столицы.

В полиции просят автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом этой информации, а организаторов акций и их участников – соблюдать нормы действующего законодательства и карантина, не нарушать общественный порядок.

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