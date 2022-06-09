Заказ лекарств по телефону: Укрпочта ввела новую бесплатную услугу

До конца июня Укрпочта осуществляет бесплатную доставку лекарств, купленных в приложении Liki24.com при условии заказа на сумму свыше 500 гривен.
Об этом сообщается на Facebook-странице Укрпочты.
В приложении собраны лекарства и товары для здоровья из тысячи украинских аптек.
"Сервис покупает их для вас, а мы доставляем. С промокодом UKRPOST до конца июня еще и бесплатно!", - сказано в сообщении.
Для заказа с бесплатной доставкой от Укрпочты необходимо загрузить приложение Liki24.com и оформить заказ на сумму от 500 гривен. Получить заказанные товары можно в ближайшем отделении Укрпочты.