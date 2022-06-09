ВОЙНА В Украине Заказ лекарств по телефону: Укрпочта ввела новую бесплатную услугу

2022-06-09 18:30

 

До конца июня Укрпочта осуществляет бесплатную доставку лекарств, купленных в приложении Liki24.com при условии заказа на сумму свыше 500 гривен.

Об этом сообщается на Facebook-странице Укрпочты.

В приложении собраны лекарства и товары для здоровья из тысячи украинских аптек.

"Сервис покупает их для вас, а мы доставляем. С промокодом UKRPOST до конца июня еще и бесплатно!", - сказано в сообщении.

Для заказа с бесплатной доставкой от Укрпочты необходимо загрузить приложение Liki24.com и оформить заказ на сумму от 500 гривен. Получить заказанные товары можно в ближайшем отделении Укрпочты.

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