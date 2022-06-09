ВОЙНА В Украине Стало известно, где удерживают военных с «Азовстали»

2022-06-09 19:30

 

С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли 2 тысячи 449 украинских военных. Сейчас они находятся в Оленевке Донецкой области.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собеседника в разведке.

«Все вышедшие с «Азовстали» сейчас находятся в Оленовке (СИЗО в СМТ под Донецком – ред.). Там 2449 наших людей», – сообщил источник.

В статье говорится, что договоренности с россиянами о защитниках «Азовстали» были следующими: бойцы должны остаться живы, никаких пыток, отдельное компактное содержание тех, кто вышел из «Азовстали», и подготовка их для обмена, возможность оставить себе один Starlink.

«Мы договорились, что бойцы – рядовые и офицеры, смогут жить вместе, хотя по обычаю их должны были интернировать отдельно. Свои врачи смогут осматривать бойцов, свои повара, если остались – смогут готовить из того, что будет. Они все будут вместе. Мы назвали для себя эту историю «Остров надежды», – рассказал собеседник издания в разведке.

Однако, как сказал собеседник из близкого окружения Зеленского, реальность оказалась хуже договоренности: «Понятно, что Starlink у наших сразу забрали, условия содержания не очень, но мы имеем контакт с нашими людьми там, и они говорят, что их не пытают по крайней мере. Какие-то лекарства есть и так далее. Дальше нужно готовиться к обменам. Сейчас еще всех мертвых с «Азовстали» заберем, не хотим им даже мертвых оставлять».

Напомним, как рассказывал глава украинской разведки, Воздушные силы ВСУ на 16 вертолетах выполняли специальную задачу по доставке помощи военнослужащим, защищавшим Мариуполь.

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