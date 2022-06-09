ВОЙНА В Украине Украина усилила береговую оборону ракетами Harpoon

2022-06-09 21:00

 

Это говорит о довольно быстром или заблаговременном овладении этим комплексом украинскими военными.

Украинские военные получили в свое распоряжение противокорабельные ракетные комплексы Harpoon американского производства. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в четверг, 9 июня.

Береговая оборона усилена чрезвычайно эффективными комплексами Harpoon, которые в сочетании с нашими Нептунами уже заставляют вражеский флот держаться на расстоянии, чтобы не повтрить суьбу флагмана ЧФ РФ крейсера Москва – заявил Резников.

Министр дал понять, что ракеты Harpoon уже не первый день включены в состав сил обороны Украины. Это говорит о довольно быстром или заблаговременном овладении этим комплексом украинскими военными.

Ранее стало известно, что западные союзники Украины приняли решение выделить противокорабельные ракеты для борьбы с флотом российских оккупантов в Черном море. ВСУ должны были получить американские Harpoon из Дании и морскую модификацию Brimstone из Великобритании.

Также сообщалось, что ВСУ отбросили российскую корабельную группировку от берегов на расстояние более сотни километров.

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