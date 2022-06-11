ВОЙНА В Украине В Украине потеплеет до +34: синоптик уточнила погоду в Украине на Троицу

2022-06-11 10:00

 

В Украине продолжается жаркая погода. В субботу-воскресенье температура воздуха в большинстве областей составит +28+34 градуса.

Такой прогноз в своем Telegram-канале дает синоптик Наталка Диденко.

Самые низкие температуры в дневные часы ожидаются в западной части Украины - +24 +29 градусов.

Ветер преимущественно будет восточным, только в западных областях – северо-западным. Умеренный, но во время гроз может становиться сильным и порывистым.

Кратковременные дожди с грозами 11 июня возможны в западных областях Украины, местами на Юге и в Центре за исключением Днепра с районами, Полтавы и Запорожья. В остальных регионах страны осадки маловероятны.

В Киеве в субботу будет сухо, столбики термометров поднимутся до +32 +33 градусов.

На Троицу, в воскресенье, 12 июня, в столице пройдет дождь с грозой, жара немного спадет. Днем ожидается в пределах +29 градусов.

По всей Украине жара ослабнет со вторника, с 14 июня.

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