В Украине продолжается жаркая погода. В субботу-воскресенье температура воздуха в большинстве областей составит +28+34 градуса.
Такой прогноз в своем Telegram-канале дает синоптик Наталка Диденко.
Самые низкие температуры в дневные часы ожидаются в западной части Украины - +24 +29 градусов.
Ветер преимущественно будет восточным, только в западных областях – северо-западным. Умеренный, но во время гроз может становиться сильным и порывистым.
Кратковременные дожди с грозами 11 июня возможны в западных областях Украины, местами на Юге и в Центре за исключением Днепра с районами, Полтавы и Запорожья. В остальных регионах страны осадки маловероятны.
В Киеве в субботу будет сухо, столбики термометров поднимутся до +32 +33 градусов.
На Троицу, в воскресенье, 12 июня, в столице пройдет дождь с грозой, жара немного спадет. Днем ожидается в пределах +29 градусов.
По всей Украине жара ослабнет со вторника, с 14 июня.