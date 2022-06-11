рф нарастила концентрацию крылатых ракет в Черном море

Сейчас на Украину нацелены 40 крылатых ракет на четырех российских кораблях и двух подложках.
В Черном море находится четыре российских корабля с крылатыми ракетами, также РФ подтянула еще одну подводную лодку. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщила глава пресс-центра сил охраны и обороны ОК Юг Наталья Гуменюк.
"Сейчас 40 крылатых ракет нацелены на Украину, это две подводные лодки и четыре надводных носителя ракет. Кроме того, сейчас на дежурстве в море мы зафиксировали один большой десантный корабль, остальные держатся ближе к пунктам базирования в оккупированном Крыму", - рассказала она.
В Минобороны накануне сообщили, что украинские военные уже получили противокорабельные ракетные комплексы Harpoon американского производства.