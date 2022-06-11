ВОЙНА В Украине Минобороны Британии считает, что Украина способна вытеснить роССию с Донбасса

2022-06-11 18:00



По мнению главы британского оборонного ведомства, Россия на грани истощения военной мощи.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Украина способна вытеснить Россию с Донбасса.

Об этом он сказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Видео обнародовано в Telegram-канале главы государства.

"Я вижу много общего в нашей истории, потому что, во-первых, гораздо сильнее армия противника, фашистский режим. Да, действительно, мы сейчас видим, что Украина способна вытеснить Россию с Донбасса. Мы видим, что тот режим, о котором я уже сказал, он на грани коллапса по крайней мере в том, что касается военной мощи. То есть они сейчас также на грани истощения", - заявил Уоллес.

По информации главного управления разведки Министерства обороны Украины, у России заканчиваются высокоточные ракеты, однако нынешними темпами она может вести войну против Украины еще в течение года.

"Кремлевское руководство, возможно, будет пытаться заморозить войну на определенный период времени, чтобы убедить Запад отменить санкции, однако затем продолжит агрессию. Их цель - вся Украина и не только", - подчеркнул представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий.

Ранее он также заявлял, что Украина сейчас полагается на западное вооружение, но боеприпасов осталось мало. На фронте идет артиллерийская война, и Украина проигрывает РФ в этом.