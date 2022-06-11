ВОЙНА В Украине "Чтоб не оттяпали": Лукашенко допустил войну за Западную Украину

2022-06-11 14:30


По его словам, Беларусь якобы остается объектом давления со стороны коллективного Запада.

В Беларуси опасаются, что на ее территорию могут якобы зайти западные армии, поэтому не исключена война за Западную Украину, сообщает пресс-служба непризнанного лидера режима Александра Лукашенко.

По его словам, Беларусь остается объектом давления со стороны коллективного Запада.

"Они до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова. Им надо выровнять фронт", - отметил Лукашенко.

Он добавил, что западные страны якобы могут готовить вторжение.

"А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать. Это их цель - они перед этим не остановятся, зайдут они с Украины Западной или еще откуда-то. Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг", - добавил он.

 

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ВОЙНА В Украине

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