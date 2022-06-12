ВОЙНА В Украине Германия отвергла идею Испании передать Украине 40 танков Leopard: Берлин возражает, — СМИ

2022-06-12 21:30

Власти Германии отвергли предложение Испании передать Украине около 40 танков Leopard 2A4 немецкого производства после их модернизации. В Берлине утверждают, что с таким предложением к ним никто не обращался

Об этом пишет немецкое издение Spiegel со ссылкой на правительственные источники, передает "ДС".

Если бы Берлин согласился на предложение, это был бы первый случай, когда страна-член НАТО поставила танки Украине.

"С тех пор испанцы резко отступили: план не был окончательно согласован политически. Была ли это просто идея от кого ниже уровня?", — пишет издание.

Также сообщается, что немецкие власти в телефонных разговорах предупредили испанцев, что этот шаг будет отступлением от принятого всеми западными союзниками решения (хотя и неформального) не снабжать Киев танками.

По данным немецкой редакции Business Insider, в Мадриде даже извинились перед Берлином "за волнение и давление, оказываемое на канцлера".

"Поэтому не удивительно, что в федеральное правительство не поступало заявок на поставку испанских танков в Украину", – отметили собеседники.

Издание также пишет, что предполагаемое предложение из Мадрида, вероятно, значительно сократилось: не более 10 танков, и даже эта цифра неопределена, потому что машины явно полностью изношены и ремонтировать их придется долго.

Напомним, 5 июня издание El Pais сообщило, что Испания хочет поставить Украине германские основные боевые танки Leopard 2 A4.

Как правило, федеральное правительство Германии должно одобрять такой экспорт вооружений, так как контракты на закупку содержат так называемые оговорки относительно конечного использования.

7 июня канцлер Олаф Шольц заявил, что Испания не обращалась в Германию по поводу экспорта танков Leopard 2 немецкого производства в Украину.

Как сообщает Bild, Шольц отметил: если такая заявка от Испании поступит, то она будет рассмотрена.