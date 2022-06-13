ВОЙНА В Украине Зеленский объяснил, почему затягивается война в Украине

2022-06-13 19:30

Президент Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украине нужно мощное наступательное оружие в войне против российских оккупантов.

По его словам, без этого вооружения война только затягивается. В свою очередь, это увеличивает количество жертв.

Об этом заявил глава государства во время обращения к участникам American Jewish Committee Global Forum.

Зеленский призвал "удвоить усилия, чтобы остановить русскую ненависть, ненависть к человечеству".

"Защищайте необходимость усиления санкций против России. Это вам по силам. Помогайте нам ускорить поставки оружия для Украины, чтобы мы могли освободить оккупированные районы. Нам нужно мощное наступательное оружие, без которого война только затягивается. Затягивается, и количество жертв увеличивается", — заявил Зеленский.

Также он призвал участников форума использовать еще больше своего влияния, чтобы и так "существенная помощь Украине стала еще больше"

"Мы сейчас имеем историческую возможность защитить нашу общую свободу, нашу общую безопасность, наше общее культурное разнообразие от наибольшей волны ненависти из всех, угрожавших миру в последние десятилетия", — отметил президент.

Напомним, Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается от западных партнеров систем современной противоракетной обороны. По словам главы государства, поставку таких систем Украина просила у партнеров уже давно, однако до сих пор их и не получила.