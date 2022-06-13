Что нужно для победы над россией: у Зеленского назвали четкие цифры

Вооруженным Силам Украины для достижения паритета с российским оккупационным войском на фронте необходимо получить несколько тысяч единиц тяжелой военной техники, которую могут предоставить западные партнеры.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем твиттер-аккаунте.
По его мнению, поставка техники в последующих объемах обеспечит победу Украины над страной-террористом россией:
Также Михаил Подоляк добавил, что ожидает положительного решения Контактной группы министров обороны во время их новой встречи.