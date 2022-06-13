ВОЙНА В Украине Что нужно для победы над россией: у Зеленского назвали четкие цифры

2022-06-13 21:30

 Вооруженным Силам Украины для достижения паритета с российским оккупационным войском на фронте необходимо получить несколько тысяч единиц тяжелой военной техники, которую могут предоставить западные партнеры.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем твиттер-аккаунте.

По его мнению, поставка техники в последующих объемах обеспечит победу Украины над страной-террористом россией:

  • 1000 гаубиц калибра 155 мм,
  • 300 РСЗО,
  • 500 танков,
  • 2000 единиц дронов и другое.

Также Михаил Подоляк добавил, что ожидает положительного решения Контактной группы министров обороны во время их новой встречи.

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