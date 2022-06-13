ВОЙНА В Украине Что нужно для победы над россией: у Зеленского назвали четкие цифры

2022-06-13 21:30

Вооруженным Силам Украины для достижения паритета с российским оккупационным войском на фронте необходимо получить несколько тысяч единиц тяжелой военной техники, которую могут предоставить западные партнеры.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем твиттер-аккаунте.

По его мнению, поставка техники в последующих объемах обеспечит победу Украины над страной-террористом россией:

1000 гаубиц калибра 155 мм,

300 РСЗО,

500 танков,

2000 единиц дронов и другое.

Также Михаил Подоляк добавил, что ожидает положительного решения Контактной группы министров обороны во время их новой встречи.