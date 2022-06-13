ВОЙНА В Украине Воздушные силы наказали российский истребитель Су-34 за дерзость

2022-06-13 18:00

 

В воскресенье зенитно-ракетные войска Воздушных сил Украины сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Источник: спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии УП

Прямая речь: "12 июня около десяти утра в районе Изюма на Харьковщине зенитные ракетные войска Воздушных сил ВС Украины поразили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Российские самолеты работали  в паре, атакуя позиции украинских защитников. После попадания в зону поражения украинской ПВО один из вражеских самолетов сменил курс. Пилоты второго – решили испытать судьбу.

""Нех@й щаст@ть!" - ответили зенитчики и сбили дерзкую "сушку", поздравив таким образом оккупантов с "днем России"!".

Детали: По словам Игната, вражеский самолет упал на временно оккупированную территорию. Удалось ли выжить пилотам – информация уточняется.

Кроме того, 12 июня зенитным ракетным подразделением сбит российский БпЛА "Орлан-10".

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