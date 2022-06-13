ВОЙНА В Украине Похолодание, дожди и грозы: во вторник украинцев ждет резкое изменение погоды

2022-06-13 22:00

 

Осадки ожидаются в северных, центральных и южных областях Украины.

Во вторник, 14 июня, в Украину ворвется похолодание. Первыми его ощутят жители западных и северных областей, где днем столбики термометров покажут +19°...+22°. На остальной территории пока будет жарко, +26°...+31°. В течение дня на севере, в центре и на юге страны пройдут дожди, местами - сильные и с грозами.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +24°.
  • Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +19°.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +12°, днем +19°.
  • В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +20°.
  • В Тернополе 14 июня ночью будет +15°, днем +21°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком завтра будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +21°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +21°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +13°...+23°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью +16°, днем +22°.
  • В Виннице завтра будет +9°...+22°, небольшая облачность.
  • В Житомире во вторник будет ночью +15°, днем +22°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +26°, легкий дождь.
  • В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +30°, небольшая облачность, гроза.
  • В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +18°...+29°.
  • В Одессе 14 июня - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +29°.
  • В Херсоне во вторник ночью +19°, днем +30°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +30°, гроза.
  • В Запорожье температура ночью +19°, днем +30°, небольшая облачность, гроза.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +16°...+28°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +31°.
  • В Днепре температура ночью будет +20°, днем +29°, небольшая облачность, сильный дождь.
  • В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +15°...+27°, гроза.
  • В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +31°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +32°.
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