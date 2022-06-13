ВОЙНА В Украине Похолодание, дожди и грозы: во вторник украинцев ждет резкое изменение погоды

2022-06-13 22:00

Осадки ожидаются в северных, центральных и южных областях Украины.

Во вторник, 14 июня, в Украину ворвется похолодание. Первыми его ощутят жители западных и северных областей, где днем столбики термометров покажут +19°...+22°. На остальной территории пока будет жарко, +26°...+31°. В течение дня на севере, в центре и на юге страны пройдут дожди, местами - сильные и с грозами.