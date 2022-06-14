ВОЙНА В Украине документ Купивший для ВСУ Байрактар литовский телеведущий передал Киеву четыре новых беспилотника

2022-06-14 14:32

Литовский телеведущий Андрюс Тапинас сообщил, что они приобрели для ВСУ современные разведывательные дроны эстонского производства EOS C VTOL общей стоимостью 990 тыс. евро.

"Четыре "птицы" полетят в Украину прямо сейчас, остальные – через 2 месяца", – написал он.

Напомним, ранее Андрюс Тапинас собрал 5 млн евро на приобретение турецкого беспилотника Bayraktar для Вооруженных сил Украины. Видео специального эфира с завершением краудфандинговой кампании было опубликовано на YouTube-канале литовского телеканала LaisvėsTV. 

Все будет Украина!

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