ВОЙНА В Украине Выплаты переселенцам в Украине продолжатся: какими будут суммы

2022-06-14 18:30

Государство будет в дальнейшем выплачивать помощь на проживание украинским переселенцам, которые из-за войны покинули свои дома. Объем такой выплаты останется неизменным.

Об этом рассказала глава Министерства социальной политики Марина Лазебная во время телемарафона.

По ее словам, сумма пособия на проживание (для взрослых - две тысячи гривен для взрослых, три тысячи гривен - для детей и лиц с инвалидностью) будет такой же, потому что выплаты введены в военное время и они не привязаны ни к имущественному состоянию, ни к трудоустройству человека, ни к другим выплатам.

"В государстве много разных социальных выплат и пособий, которые предоставляются малообеспеченным, многодетным, семьям с детьми, людям с инвалидностью. Поэтому мы считаем, что если возникли трудности, то люди как социальная сфера должны видеть и помогать. А помощь на проживание - это помощь именно сейчас. Выплаты пока останутся такими же", - отметила она.