ВОЙНА В Украине Водительские права в Украине можно обменять на европейские: где и как это сделать

2022-06-14 20:00

 

Украинское водительское удостоверение полностью адаптировано к документам европейского образца. Получить новый документ можно в сервисных центрах МВД Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В МВД объяснили, чем отличаются старые водительские права от удостоверений европейского образца. На новом документе вместо пиктограмм, например, очки, размещены коды, которые тоже используются в европейском удостоверении.

Кроме того, в документе европейского образца есть отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78".

Обменять старый документ на новый можно по собственному желанию.

Для обмена водительского удостоверения необходимо предоставить:

  • паспорт;
  • копию ИНН;
  • водительское удостоверение.
 
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